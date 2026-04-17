În seara de 16 aprilie a.c., polițiștii orașului Vișeu de Sus au oprit pe raza localității un autoturism care circula pe strada Alexandru Ioan Cuza.

La volanul autoturismului a fost identificat un bărbat de 62 de ani.

Întrucât bărbatul emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat o concentrație de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cel în cauză a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii concentrației de alcool.

Sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările.