Municipiul Baia Mare informează cetățenii că duminică, 21 iunie, începând cu ora 17:00, va avea loc marșul bicicliștilor, parte a evenimentului „Cu ia pe bicicletă”, ediția a VII-a, organizat de Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”.

În acest sens, se vor institui restricții de circulație și de parcare pe traseul marșului. Plecarea se va face de pe bulevardul Independenței, din parcarea de la Faleză Săsar, vizavi de VIVO! Baia Mare, traversarea Podului Decebal – pista pentru bicicliști de pe malul stâng al râului Săsar, până la Centrul de Transfuzii – ieșire în strada George Coșbuc – strada George Coșbuc, pe trotuar – strada Culturii – Podul Culturii – strada Turbinei – strada Victoriei – strada Valea Roșie – Câmpia Tineretului, zona Statuii Ostașului Român, Muzeul Satului, destinația finală. Se estimează participarea a circa 200 de bicicliști.

Municipiul Baia Mare a aprobat desfășurarea marșului, cu precădere, pe pistele de biciclete existente în oraș, atât pentru creșterea siguranței rutiere, cât și pentru încurajarea celorlalți participanți la trafic să le utilizeze.