Un bărbat în vârstă de 40 de ani, aflat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, a fost transportat la spital după ce a necesitat îngrijiri medicale. Incidentul a avut loc în data de 24 februarie, potrivit informațiilor transmise de reprezentanții poliției.

„Personalul medical a intervenit pentru acordarea de îngrijiri unui bărbat de 40 de ani. Acesta se afla în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Maramureș pentru executarea unei măsuri preventive. Întrucât necesita îngrijiri medicale, a fost transportat la spital, iar în continuare se efectuează verificări pentru lămurirea stării de fapt”, a declarat purtătorul de cuvânt al instituției.

Ulterior, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au transmis o actualizare, precizând că, din verificările efectuate până în prezent, bărbatul „ar fi încercat să se sinucidă”, posibil pe fondul refuzului familiei de a-l vizita pe durata arestului preventiv.

Familia bărbatului contestă însă varianta prezentată public. Contactați pentru un punct de vedere, apropiații susțin că l-au vizitat ori de câte ori acest lucru a fost permis de reglementările în vigoare și resping ideea unui refuz de a menține legătura cu acesta.

Totodată, familia afirmă că nu a primit informații clare despre starea bărbatului după internare și reclamă faptul că nu li s-a permis accesul pentru a-l vedea. În timp ce vestea au primit-o de la colegul de celulă al fratelui lor. Aceștia spun că doresc clarificări oficiale atât cu privire la starea de sănătate a acestuia, cât și la circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul. Situația a stârnit reacții în rândul familiei, care cere transparență și o comunicare mai clară din partea instituțiilor implicate.