Municipiul Baia Mare anunță instituirea unor restricții de circulație provizorii în zona obiectivului de investiții „Piața Revoluției”, începând cu data de 22 martie 2026, ora 14:00.

Măsura vine la solicitarea asocierii SC Milbostruct SRL și SC Constructim SRL, în contextul lucrărilor aflate în desfășurare.

Ce modificări apar în trafic:

Se închide circulația rutieră pe strada Gheorghe Șincai, pe tronsonul cuprins între aleea de acces în parcarea Consiliului Județean Maramureș și strada Culturii;

Se introduce circulație în dublu sens pe strada Andrei Mureșanu;

Se introduce circulație în dublu sens pe strada 22 Decembrie, între strada Nicolae Titulescu și strada Culturii;

Se amenajează un sens giratoriu la intersecția străzilor Andrei Mureșanu, Avram Iancu și Piața Păcii;

Se închide circulația pietonală pe trotuarul din dreptul Hotelului Rivulus, pe latura dinspre strada Culturii.

De asemenea, în zonele afectate vor fi realizate marcaje rutiere și vor fi amplasate indicatoare corespunzătoare noilor rute de circulație.

Autoritățile locale le mulțumesc cetățenilor pentru înțelegere și își cer scuze pentru disconfortul creat.