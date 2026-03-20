Vasile Aftenie, una dintre figurile emblematice ale Bisericii Române Unite cu Roma, rămâne un simbol al rezistenței spirituale în perioada represiunii comuniste. Născut la 14 iunie 1899, în Lodroman (județul Alba), acesta a urmat studiile la Blaj și la Roma, unde a obținut doctoratul în Filozofie și Teologie.

În contextul instaurării regimului comunist și al desființării Bisericii Greco-Catolice, episcopul Aftenie a refuzat categoric trecerea la ortodoxie, în ciuda presiunilor venite din partea autorităților. La 28 octombrie 1948, a fost arestat și dus, alături de alți episcopi greco-catolici, în locuri de detenție precum Dragoslavele și Mănăstirea Căldărușani, transformată în lagăr.

Refuzul său de a accepta compromisuri i-a adus suferințe cumplite. În mai 1949, a fost transferat la Ministerul de Interne, unde a fost supus unor torturi extreme. Ulterior, grav rănit, a fost dus la închisoarea Văcărești, unde a murit la 10 mai 1950.

Potrivit mărturiilor, trupul său a fost mutilat chiar și după moarte, pentru a încăpea într-un sicriu improvizat, iar înmormântarea a avut loc în secret, în cimitirul Bellu Catolic din București, sub supravegherea strictă a Securității. Autoritățile nu au permis înscrierea numelui complet pe cruce, iar identitatea sa a fost ascunsă chiar și preotului care a oficiat slujba.

Cu toate acestea, vestea martiriului său s-a răspândit rapid în rândul credincioșilor, iar mormântul său a devenit un loc de pelerinaj. Mărturiile vorbesc inclusiv despre cazuri considerate miraculoase, precum vindecarea unei fetițe aduse zilnic la mormântul episcopului.

După căderea comunismului, memoria sa a fost recuperată oficial. În 2010, osemintele sale au fost deshumate și mutate în Catedrala greco-catolică din București. Momentul recunoașterii supreme a venit la 2 iunie 2019, când Papa Francisc l-a beatificat pe episcopul martir, confirmând sacrificiul său pentru credință.

Astăzi, Vasile Aftenie este considerat unul dintre martirii Bisericii Române Unite, exemplul său rămânând o lecție de demnitate și fidelitate în fața opresiunii.