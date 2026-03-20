Lucrările la noua creșă din Borșa avansează într-un ritm susținut, proiectul fiind realizat în prezent în proporție de 40%. Investiția, una dintre cele mai importante pentru comunitate, prinde contur pe strada Lăzuci, în apropierea Liceului Borșa.

Noua unitate va deveni cea mai mare creșă din județul Maramureș, oferind condiții moderne și sigure pentru cei mici. Clădirea este gândită la standarde europene și va include 11 grupe, cu o capacitate totală de 110 copii.

Autoritățile își propun ca, începând din această toamnă, creșa să își deschidă porțile pentru preșcolari, oferind un mediu prietenos și sigur, atât pentru copii, cât și pentru părinți.

Proiectul este realizat cu sprijinul finanțării de la bugetul de stat, prin Compania Națională de Investiții.