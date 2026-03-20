VITAL S.A., în parteneriat cu A.D.I. Maramureș, organizează luni, 23 martie, de la ora 11:30, un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Apei, la Stația de Tratare a Apei Obreja din Târgu Lăpuș.

Activitatea va reuni specialiști din cadrul VITAL S.A. și elevi de la Liceul „Petru Rareș”, care vor participa la acțiuni educative privind importanța apei și protejarea resurselor naturale.

Evenimentul are ca scop conștientizarea rolului esențial al apei și promovarea unui comportament responsabil față de mediu.