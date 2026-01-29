Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, în cadrul ședinței Comisiei Municipale de Sistematizare a Circulației din data de 28 ianuarie 2026, s-a aprobat modificarea intervalului orar în care se aplică restricția de tonaj de 7,5 tone de pe tronsonul cuprins între intersecția Bulevardului Regele Mihai I cu strada Mărgeanului și intersecția Bulevardului Regele Mihai I cu strada Motorului.

Astfel, aplicarea restricției de tonaj, pe sectorul mai sus amintit, se va face doar în intervalele orare 7:00 – 9:00 și 15:00 – 17:00. În aceste perioade de timp, accesul va fi permis achitând taxa de acces, conform reglementărilor în vigoare. Măsura intră în vigoare începând cu 2 februarie 2026.