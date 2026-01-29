Se fac înscrieri la Atelierul de șah „Puterea gândului”, care va începe pe 10 februarie la Centrul Cultural START din Orașul Târgu Lăpuș.

Programul este în fiecare marți, în intervalul orar 14.30-15.30 pentru copii de 8-12 ani, și între orele 16.00 și 17.00 pentru copii de 4-7 ani.

Atelierul „Puterea gândului” îi invită pe copii să descopere fascinația șahului – jocul care dezvoltă răbdarea, concentrarea și bucuria de a gândi creativ. Prin mutări strategice și povești despre regi, regine și cavaleri, cei mici învață cum fiecare decizie contează, cum să anticipeze rezultatele propriilor alegeri și cum să se bucure de procesul de descoperire.

Pentru copiii mai mici (4–7 ani), șahul va fi introdus prin jocuri interactive, povești și activități ludice menite să le stârnească curiozitatea și să transforme tabla de șah într-o lume de aventuri.

Pentru grupa mai mare (8–12 ani), accentul se va pune pe strategii de bază, exerciții practice și partide amicale care le vor stimula atenția, logica și spiritul competitiv sănătos.

Coordonator este Andreea Man, deține certificatul emis de Federația Română de Șah, fiind pregătită să le ofere participanților o experiență autentică, educativă și plină de sens.