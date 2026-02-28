Pentru un pompier, spiritul de observație nu se oprește la poarta unității. Aflat în timpul liber, în timp ce conducea prin localitatea Lăpușel, plutonierul adjutant Ionuț Măgurean, din cadrul Secției de Pompieri Fărcașa, a observat ceva ce multora le-ar fi scăpat din vedere: scântei și fum suspect la coșul de evacuare al unei case.

​Fără să stea pe gânduri, Ionuț a tras pe dreapta și a trecut imediat la acțiune. Flăcările începuseră deja să cuprindă acoperișul, iar fiecare secundă conta pentru ca întreaga locuință să nu fie cuprinsă de incendiu. Fără ezitare, a acționat, reușind să limiteze focul chiar în faza incipientă.

Datorită prezenței lui de spirit acum o familie are în continuare un acoperiș deasupra capului, pagubele fiind minore.