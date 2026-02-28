Premierul Israelian Benyamin Netanyahu a spus sâmbătă seară într-o declarație de presă că ”sunt tot mai multe semnale că ayatolahul Khamenei a fost ucis” după atacul comun SUA – Israel asupra Iranului, transmit agențiile internaționale de presă.

Ali Khamenei este liderul spiritual al Iranului, de fapt dictatorul care conduce cu mână de fier țara și care a comandat uciderea a peste 36.000 de protestatari anti-regim în ianuarie.

Loviturile de precizie de sâmbătă au vizat inclusiv palatul lui Khamenei din Teheran, distrus cu mai multe rachete, potrivit imaginilor din satelit.

Eventuala ucidere a lui Khamenei ar slăbi serios regimul autocratic de la Teheran.

Autoritățile iraniene au demințit sâmbătă informațiile despre moartea lui Khamenei, dar până acum nu a apărut nici o dovadă că acesta ar fi în viață.

Khamenei a înscris Iranul într-o axă a dictatorilor, încheind parteneriate politice cu Rusia, China, Coreea de Nord și Belarus.

Netanyahu a mai spus în declarația de sâmbătă că Israelul va continua campania militară în Iran ”atât timp cât va fi nevoie”, iar conflictul va aduce o „pace adevărată”.

El a aduăugat că toată lumea știe că „un astfel de regim ucigaș” nu ar trebui să dețină arme nucleare care să poată „continua să amenințe întreaga omenire”.

„Am dori să mulțumim curajosului popor iranian, pentru că sunt eliberați de acele legături oribile cu acel regim”, adaugă Netanyahu.