Reuters a transmis sâmbătă seara, citând un oficial israelian de rang înalt, că trupul liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost găsit, iar decesul acestuia este confirmat. Informația nu a fost confirmată oficial de autoritățile iraniene și vine după o zi întreagă de declarații contradictorii și speculații privind soarta celui mai puternic om din Republica Islamică.

Benjamin Netanyahu a declarat sâmbătă seara că „există multe semne” că liderul suprem iranian „nu mai este printre noi”, fără a afirma explicit că acesta a fost ucis. Premierul israelian a spus că Israelul a distrus complexul lui Khamenei și că operațiunea „va dura atât timp cât este nevoie”.

Anterior, un purtător de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, citat de Sky News, a susținut că Khamenei și președintele Masoud Pezeshkian sunt „în siguranță”. Asta la scurt timp după ce ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, declarase pentru NBC News că, „din câte știe”, toți oficialii de rang înalt sunt în viață.

Presa iraniană anunțase în cursul zilei că Khamenei urma să susțină un discurs, însă nu a fost publicată nicio înregistrare video cu acesta de la declanșarea atacurilor.

Informații despre ayatollahul Ali Khamenei

Potrivit Reuters, ayatollahul Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, a condus Iranul din 1989, deținând autoritate supremă asupra tuturor ramurilor puterii: executiv, legislativ, justiție și armată.

În aproape patru decenii, el a construit o putere regională capabilă să rivalizeze statele sunnite din Golf, a promovat programul nuclear iranian, care a alarmat Occidentul, a menținut o ostilitate constantă față de United States și Israel și a reprimat violent proteste interne repetate.

Ultimul an a fost însă marcat de o succesiune de crize: proteste masive reprimate cu mii de victime, lovituri israeliano-americane care au avariat grav instalații nucleare și de rachete și o slăbire a influenței regionale a Iranului după atacul Hamas din 7 octombrie 2023.