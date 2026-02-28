Responsabilitatea în trafic este esențială pentru prevenirea evenimentelor nedorite și menținerea unui climat de ordine și siguranță.

Azi-noapte, timp de două ore, polițiștii municipiului Baia Mare au desfășurat o acțiune preventivă pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică. În cadrul acțiunii au fost oprite și verificate 18 autoturisme.

Polițiștii recomandă:

• Dați dovadă de respect față de ceilalți participanți la trafic, acordând prioritate celor în drept și evitând să aveți preocupări de natură a vă distrage atenția de la condus;

• Nu vă angajați în depășirea coloanelor de autovehicule, asigurați-vă foarte bine înainte de a schimba direcția de deplasare și semnalizați din timp această intenție!;

• Manifestați respect față de ceilalți participanți la trafic;

• Respectați limitele legale de viteză;

• Păstrați o distanță corespunzătoare în mers, față de vehiculele care circulă în față.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare pentru ca drumurile să devină mai sigure, iar fiecare călătorie să se încheie cu bine. Polițiștii rutieri reamintesc că prevenția este cea mai sigură metodă de protejare a vieții.