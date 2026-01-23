Mai ales în mediul online, încrederea poate costa! Vă recomandăm să nu accesați linkuri primite prin mesaje, pe anumite rețele de socializare și sub nicio formă să nu introduceți datele cardului. Activați notificările bancare pentru fiecare plată efectuată, iar dacă ați accesat un link suspect, blocați imediat cardul și sesizați unitatea bancară.

Ieri, 22 ianuarie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați că în cursul lunii noiembrie 2025, o femeie ar fi accesat un link, pe care l-a primit prin intermediul unei aplicații de socializare. Astfel a fost condusă pe o pagina de internet unde se promova un concurs, unde putea să câștige suma de 200-300 lei.

Pentru a participa, femeia ar fi achitat suma de 162 lei într-un cont bancar indicat, iar ulterior persoane necunoscute ar fi efectuat trei tranzacții, în valoare totală de 2,641 lei, din contul său bancar.

În cauză a fost întocmit dosar penal și se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată și acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată.