Ieri, în Lăpușul Românesc, Căminul Cultural a devenit locul în care emoția, dorul și respectul pentru tradiție s-au întâlnit într-un eveniment cu adevărat special. „Reîntoarcerea”, întâlnirea cu profesorul Grigore Leșe, a adunat oameni de toate vârstele, uniți de aceeași prețuire pentru cultură și autentic.

A fost mai mult decât o simplă reuniune – a fost o întoarcere la rădăcini. Foști membri ai corului, prieteni, colegi și admiratori au răspuns chemării și au umplut sala cu emoție sinceră. Fiecare privire, fiecare zâmbet și fiecare amintire împărtășită au conturat o atmosferă caldă, greu de descris în cuvinte.

Îmbrăcați în straie de sărbătoare, oamenii au înțeles că respectul pentru astfel de momente nu stă doar în haine, ci mai ales în inimă. Iar această zi a demonstrat, încă o dată, că spiritul Lăpușului rămâne viu prin oamenii săi. Revederea cu profesorul Grigore Leșe a fost una încărcată de emoție, o punte între generații și o reconfirmare a valorilor care ne definesc. S-au depănat amintiri, s-au retrăit clipe și s-a simțit, din plin, bucuria de a fi împreună.

Evenimentul a fost o dovadă clară că astfel de întâlniri nu sunt doar necesare, ci esențiale pentru sufletul unei comunități. Iar maestrul Leșe ilustrează la perfecțiune spiritul Țării Lăpușului, cu bune și rele, definindu-ne peste timp! Cu prețuire și recunoștință, această zi va rămâne, fără îndoială, în memoria tuturor celor prezenți.

Andrei BUDA