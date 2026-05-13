Colegiul de Arte Baia Mare organizează, în perioada 14–16 mai, o nouă ediție a evenimentului „Zilele Colegiului de Arte”, manifestare dedicată talentului, creativității și performanței artistice a elevilor și profesorilor instituției.

Programul cuprinde recitaluri muzicale, expoziții, concerte corale și orchestrale, întâlniri artistice și activități culturale organizate împreună cu invitați speciali și parteneri educaționali.

Evenimentele principale: recitalul olimpicilor, expoziția Lotului Olimpic, corul Grădiniței „Artă pentru Artă”, corul „Prichindel”, orchestra „Rivulus Dominarum” și Corul „Madrigaletto”, artist Talk, expoziția „Între Timp”, caravana FMT a UVT.

Deschiderea oficială a manifestărilor va avea loc în data de 14 mai, la ora 17:00, la Sala de concerte „Rotary” a Colegiului de Arte Baia Mare, iar accesul publicului este liber.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Asociația Art Link Transilvania, Asociația de Părinți a Colegiului de Arte și Facultatea de Muzică și Teatru din cadrul UVT.