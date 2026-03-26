A ieșit de sub tipar, la Editura Surorilor Lauretane din Baia Mare, numărul 58, primul din acest an, al revistei eparhiale trimestriale Lumina Credinței.

Revista se deschide cu meditația Sfântului Părinte Leon al XIV-lea la audiența generală de miercuri, 4 martie 2026 și continuă cu articolul semnat de pr. Florin Fodoruț, intitulat „Ieșirea din zgomot”.

Pr. can. Emil Gîrboan scrie în acest număr al revistei articolul intitulat „Liturghia Darurilor mai înainte sfințite”, iar pr. Vasile Trifoi scrie despre „Educația religioasă a copiilor și a tinerilor”.

Urmează textele „Lumina de la margine”, semnat de d-na Luminița Colopelnic și „Anul 1956 – 70 de ani de la mișcarea petiționară greco-catolică”, scris de pr. dr. Vasile Iusco.

Pr. Cornel Dîrle vine în acest număr cu articolul „Să ne închinăm spre locul unde au stat picioarele Lui!”, iar d-na Antoaneta Turda semnează textul „Cu Adrienne von Speyer în universul tuturor sfinților”.

Urmează articolele „Morala creștină și noii ei susținători” semnat de pr. Emil-Marian Ember și „Explorând profunzimea Cuvântului cu Sfântul Ieronim”, scris de pr. Laurențiu Costin.

Pr. Daniel Piț scrie textul „Biserica din casa lor”, iar pr. dr. Florin Marușciac vine cu articolul „Întreita rădăcină a răului”.

La paginile 29-31 regăsim articolul Ieroschim. drd. Grigore Borzoș, „Iubirea ne face să fim nestricați”, urmat de prezentarea Parohiei Greco-Catolice Potău, realizată de pr. Vasile Daniel Pop.

Urmează textul cu titlul „Curajul începutului”, scris de pr. George Nicoară.

În continuare regăsim articolul „Suntem în mod natural egoiști?”, scris de Pr. Giovanni Cucci S.I. în revista La Civiltà Cattolica, nr. 4202, an 177, februarie 2026 (traducere de pr. George Nicoară).

Revista se poate achiziționa din parohii și de la Sediul Episcopiei, la prețul de 7,5 Ron. Un abonament anual costă 30 Ron.