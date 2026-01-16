Astăzi pompierii maramureșeni au avut parte de momente profund emoționante la sediul inspectoratului, unde a avut loc activitatea dedicată trecerii în rezervă a colonelui Claudiu Scoarță, șeful Inspecției de Prevenire din cadrul ISU Maramureș, dar și ceremonia de depunere a jurământului militar a personalului nou încadrat.

După o carieră solidă, clădită cu profesionalism și integritate, col. Cladiu Școarță lasă în urmă o moștenire bazată pe devotament și rezultate remarcabile. Recunoscut de toți ca un om extrem de echilibrat, a fost felicitat astăzi deopotrivă de conducerea instituției și de întreaga echipă de colegi.

„Pentru noi, colonelul Scoarță Claudiu a fost un coleg înțelept, un sprijin constant și un lider devotat, care a demonstrat ce înseamnă să fii un ofițer capabil și un model de echilibru. Vă mulțumim pentru toți acești ani dedicați prevenirii situațiilor de urgență și vă dorim o pensie lungă, liniștită și plină de bucurii, alături de cei dragi!

Tot astăzi, cei opt tineri salvatori, încadrați recent în activitate în subunitățile noastre de intervenție, au depus jurământul militar. Au pășit hotărât într-o carieră nobilă, sub privirile noilor colegi și a familiei. Bine ați venit în colectivul nostru, vă dorim misiuni de succes și cariere pline de satisfacții!”, a transmis ISU Maramureș.