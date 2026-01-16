Având în vedere stratul mare de zăpadă acumulat de pâna la 1.5 metri în zona montana a judetului Maramures, precum si incalzirea din ultimele zile, aceste aspecte cumulate reprezintă un risc real de avalanșă și dificultăți majore de deplasare.

In ultimele 24 ore in Maramures, in muntii Rodnei, mai precis in șaua Galațiului – față nordica s-a produs o avalanșa de mari dimensiuni In jur de 50 – 75 metri lățime si 150 – 200 metri.

❗️Toată creasta este încărcată si exista posibilitatea declanșării altor avalanșe❗️

Pentru a completa acest tablou și a-i ajuta pe cei care plănuiesc o ieșire la munte în Maramureș, prezentam o listă cu elementele esențiale de siguranță pe care orice turist ar trebui să le aibă în rucsac în aceste condiții:

🎒 Kit-ul de supraviețuire pe timp de iarnă:

* Echipament de siguranță: Kit-ul de avalanșă (sondă, lopată, dispozitiv de căutare – DVA, colțari) dacă plănuiți să ieșiți de pe pârtiile amenajate.

* Energie de rezervă: Un acumulator extern (power bank), deoarece frigul descarcă bateriile telefoanelor mult mai rapid.

* Sursă de lumină: O lanternă frontală cu baterii de rezervă (ziua este scurtă, iar vizibilitatea poate scădea brusc).

* Hidratare și calorii: Termos cu ceai cald și alimente bogate în energie (ciocolată, batoane proteice, nuci).

* Folie de supraviețuire: Ocupă loc puțin, dar poate preveni hipotermia în caz de accidentare.

⚠️ Semne de pericol la care turistul trebuie să fie atent:

* Sunete de tip „whumpf”: Zgomotul înfundat care indică prăbușirea unui strat de zăpadă sub greutatea ta.

* Cornișele de zăpadă: Acele „streașini” formate de vânt pe creste; nu te apropia de margine, se pot rupe oricând.

* Schimbarea bruscă a temperaturii: Încălzirea rapidă face zăpada instabilă și grea.

⭕️ Sfat util: Dacă nu aveți experiență, este mai bine să rămâneți pe pârtiile amenajate din stațiuni precum Borșa, Cavnic, Șuior sau Izvoare unde zonele sunt monitorizate și riscurile sunt controlate.

🆘️In caz de urgenta apelati 112 sau 0SALVAMONT