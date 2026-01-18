Dispeceratul National Salvamont a primit peste 150 de apeluri in ultimele 24 de ore.
Este cel mai mare numar inregistrat intr-o singura zi in acest sezon.
Cele mai multe solicitari- 46- au fost la Salvamont Brasov.
La Sinaia s-au primit 16 apeluri iar la Maramures si Lupeni- cate 12.
In total 156 de personae au fost salvate.
53 dintre acestea au fost transportate la spital cu ambulantele, o persoana a fost dusa cu elicopterul Smurd.
