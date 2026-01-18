În intervalul 18 ianuarie, ora 20:00 – 19 ianuarie, ora 10:00, vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a țării. 🌡️ Temperaturile minime se vor încadra, în general, între -20 și -10 grade Celsius.

✅ Evitați expunerea prelungită la frig;

✅ Purtați haine groase și îmbrăcăminte în straturi multiple;

✅ Aveți grijă de persoanele vulnerabile;

✅ Protejați animalele;

✅ Folosiți cu prudență sursele de încălzire și evitați improvizațiile.

✅ Urmăriți informările oficiale și respectați recomandările autorităților.

Măsurile de prevenire și recomandările pentru sezonul rece sunt disponibile în Ghidul pentru vreme de iarnă, care poate fi consultat pe platforma de pregătire a populației fiipregatit.ro și în Aplicația DSU.