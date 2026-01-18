Băimăreanca Paula Seling, membră a juriului Eurovision, a avut un mesaj controversat în finala naţională din Moldova. Ea a felicitat publicul cu formula „Maladieţ, Moldova!”, echivalentul rusesc al expresiei „Bravo, Moldova”.

Momentul nu a fost trecut cu vederea de internauţi, care au criticat modul de adresare. Mesaul Paulei Seling a generat un val de reacții ostile în contextul în care alegerile din ultimii ani, din Moldova, au marcat o desprindere a Republicii de influența rusă. Mai mult, una dintre piesele preferate ale fanilor Eurovision, din acest an, „Viva Moldova” se aliniază noii tendințe.

„Unii oameni din Moldova au înţeles mesajul. Doar că ne-aţi luat prin surprindere cu limba folosită. Moldova nu are nevoie de traducere ca să fie felicitată. Pentru claritate: limba oficială a Republicii Moldova este româna”, a scris Daniel Voda, fost purtător de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova.

„’Maladiețul’ Paulei Seling m-a făcut să mă simt penibil”, a fost o altă reacție, citată de Ziarul de Gardă.

Paula și-a recunoscut greșeala. Într-un clip postat pe pagina sa de Facebook, Paula Seling şi-a cerut scuze, explicând că, din dorinţa de a fi „drăguţă şi simpatică”, a folosit un cuvânt care habar nu avea că este în limba rusă şi fără să ştie că va crea supărare.

„Am reuşit să aduc un moment total neintenţionat în faţa fraţilor mei din Republica Moldova. Încercând să fiu drăguţă şi simpatică, am folosit un cuvânt care habar nu aveam că este în limba rusă fără să ştiu că va crea supărare. Aflând că e în rusă, am înţeles de ce”, a explicat cântăreața.

Paula Seling a subliniat că intenţia sa nu a fost politică şi nici nu a urmărit să jignească pe cineva:

„Pur şi simplu a fost o situaţie de om care nu cunoaşte foarte bine cuvintele folosite în jargonul stradal. Petrecând mult timp în diferite cercuri din Republica Moldova şi lucrând cu mulţi muzicieni, am auzit acest cuvânt folosit ca semn de apreciere şi l-am preluat, crezând că este ceva drăguţ. Da, am greşit şi nu m-am gândit nicio secundă la conotaţiile pe care le poate avea această expresie.”

Maramureșeanca şi-a cerut scuze public celor care s-au simţit ofensati şi organizatorilor show-ului.

„Nimeni nu e perfect. Unde dai şi unde crapă, se mai întâmplă. Îmi cer scuze celor pe care i-am supărat cu încercarea mea de a mulţumi publicului din Republica Moldova şi organizatorilor acestui show extraordinar.

Felicit din toată inima întreaga echipă, publicul şi concurenţii; am fost onorată să fac parte din acest eveniment grandios” a mai transmis artista.

Grigore G. Ciascai