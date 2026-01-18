A fost cea mai rece noapte și dimineață din această iarnă, cu ger în aproape întreg județul și minime foarte coborâte în depresiuni. Doar în zonele foarte înalte, ca urmare a fenomenului de inversiune termică, minimele nopții au fost ceva mai ridicate.

La stațiile noastre meteo au fost înregistrate următoarele temperaturi minime:

-16.1°C – Sighetu Marmației

-13.8°C – Izvoare

-10.7°C – Cavnic

Harta prezintă temperaturile minime la stațiile meteo ANM, la Târgu Lăpuș înregistrându-se una dintre cele mai mici temperaturi din țară: -20.1°C.



📷 Sorin Hotea – Râul Iza în zona Parcului Grădina Morii din Sighetu Marmației