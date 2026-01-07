Având în vedere condițiile meteorologice specifice sezonului rece din județul Maramureș, dar și avertizările meteo actuale, polițiștii rutieri recomandă tuturor participanților la trafic să se informeze din timp cu privire la starea vremii și a drumurilor pe traseele pe care urmează să le parcurgă și să își echipeze corespunzător autovehiculele.

Nu porniți la drum fără anvelope de iarnă! Conform prevederilor legale în vigoare, este interzisă circulația autovehiculelor pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei dacă acestea nu sunt echipate cu anvelope de iarnă. Totodată, folosiți lanțuri antiderapante, în situațiile în care acestea sunt obligatorii.

Evitați deplasările pe distanțe lungi sau în zone montane izolate fără a dispune de echipamente minime de siguranță și de o cantitate suficientă de combustibil. Reamintim faptul că accesul pe anumite drumuri montane poate fi permis doar autovehiculelor dotate cu tracțiune integrală (4×4) sau cu lanțuri antiderapante.

Pentru prevenirea evenimentelor rutiere, polițiștii recomandă conducătorilor auto:

• să adapteze permanent viteza la condițiile de drum și să păstreze o distanță de siguranță mai mare față de vehiculul din față;

• să utilizeze luminile de întâlnire, iar în condiții de vizibilitate redusă și luminile de ceață;

• să evite manevrele bruște și să utilizeze frâna cu precauție pentru a preveni derapajele;

• să curețe în totalitate geamurile, farurile și oglinzile retrovizoare, pentru o vizibilitate corespunzătoare.

În condițiile unui trafic intens, precipitațiile sub formă de ninsoare sau lapoviță, pot favoriza apariția unor blocaje rutiere temporare. Păstrați-vă calmul, manifestați politețe rutieră și evitați blocarea intersecțiilor.

De asemenea, nu vă angajați în depășirea coloanelor de autovehicule.

Nu consumați alcool și nu conduceți dacă vă simțiți obosiți! Evitați utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii, dacă acesta nu este prevăzut cu dispozitiv de tip „mâini libere”.

Pietonilor le recomandăm să manifeste o atenție sporită, să evite pe cât posibil deplasarea pe partea carosabilă, în special după lăsarea întunericului și în condiții de vizibilitate redusă, să se asigure temeinic înainte de traversarea drumurilor și să efectueze traversarea doar atunci când se pot angaja în siguranță.

Polițiștii rutieri din întregul județ se află la datorie și vor continua să acționeze, și în perioada următoare, pentru siguranța tuturor participanților la trafic.

În ultima perioadă nu au fost înregistrate accidente rutiere grave cauzate de condițiile meteo, însă este esențial ca toți participanții la trafic să respecte regulile de circulație și să adopte un comportament responsabil, pentru prevenirea oricăror evenimente rutiere nedorite.