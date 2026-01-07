În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 81 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, astfel: 11 apeluri pentru Salvamont Maramureș, 10 apeluri pentru Salvamont Județul Brașov, 10 apeluri pentru Salvamont Sinaia, 8 apeluri pentru Salvamont Caraș Severin-Muntele Mic, 7 apeluri pentru Salvamont Lupeni, 6 apeluri pentru Salvamont Vatra Dornei, 5 apeluri pentru Salvamont Cluj, 4 apeluri pentru Salvamont Prahova, 3 apeluri pentru Salvamont Neamț, 3 apeluri pentru Salvamont, Voineasa, 3 apeluri pentru Salvamont Suceava, 3 apeluri pentru Salvamont Municipiul Brașov, 2 apeluri pentru Salvamont Gorj, 2 apeluri pentru Salvamont Alba, 2 apeluri pentru Salvamont Sibiu, 1 apel pentru Salvamont Bihor, 1 apel pentru Salvamont Harghita.

În cazul acestor intervenții au fost salvate 83 de persoane. Dintre acestea, 25 au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor.

S-au primit și 42 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane.