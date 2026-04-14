România va participa în perioada 17–19 aprilie la Festival du Livre de Paris, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate cărții, desfășurat în capitala Franței, acest eveniment reunește numeroși scriitori contemporani, editori și promotori culturali, într-un demers amplu de promovare a literaturii române în spațiul francofon.

Printre autorii invitați la standul României din Grand Palais se numără nume consacrate precum Mircea Cărtărescu și Bogdan-Alexandru Stănescu, alături de o listă extinsă de autori români din generații și direcții literare diverse: Gabriela Adameșteanu, Matei Vișniec, Ioana Nicolaie, Radu Găvan, Corina Ozon, Daniela Rațiu, Sylvain Audet-Găinar și mulți alții.

Standul României (NC32) va propune vizitatorilor o selecție amplă de volume traduse în limba franceză, dar și ediții în limba română, însumând peste 120 de titluri provenite de la edituri din România, Franța și Elveția. Oferta editorială acoperă proză, poezie, eseu, dar și albume de artă și fotografie, reflectând diversitatea și dinamismul scenei literare românești contemporane.

Motto-ul ediției din acest an — „România, dincolo de frontiere / Un teritoriu încă de descoperit” — își propune să invite publicul internațional la redescoperirea literaturii române și la dialog cultural, prin întâlniri directe între autori și cititori.

Pe lângă expoziția de carte, programul include și o serie de evenimente pe scenele festivalului, precum Scene Concorde și Scene Jeunesse, dar și manifestări organizate în spații culturale din Paris, în parteneriat cu instituții românești și franceze. Discuțiile, lansările de carte și dezbaterile literare vor fi completate de ateliere de traducere, proiecții și întâlniri profesionale între scriitori și editori.

Prezența României la Paris este precedată de programul „Focus România la Sorbonne Nouvelle”, desfășurat în perioada 14–17 aprilie, care include dialoguri literare, ateliere și evenimente dedicate poeziei contemporane și traducerii.

Ajuns la o nouă ediție, Festival du Livre de Paris continuă tradiția fostului Salon du Livre și rămâne una dintre cele mai ample manifestări editoriale din spațiul francofon, reunind peste 450 de edituri și mii de participanți din întreaga lume.