Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță că nu a modificat criteriile privind declararea inactivității fiscale a societăților comerciale în ceea ce privește mandatul administratorilor, în contextul informațiilor apărute recent în spațiul public.

Instituția precizează că nu declară contribuabili inactivi fiscal și nu transmite notificări atunci când mandatul administratorilor este stabilit pentru o perioadă nelimitată. Evaluarea activității fiscale se face exclusiv pe baza criteriilor prevăzute de Codul de procedură fiscală.

Totodată, ANAF subliniază că stabilirea și verificarea valabilității mandatelor organelor statutare de conducere nu intră în atribuțiile sale, ci țin de legislația societară și de competența Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC). Aspecte precum durata mandatului, prelungirea acestuia sau modificarea actelor constitutive sunt gestionate de ONRC.

Situațiile în care o firmă poate fi declarată inactivă fiscal

Potrivit reglementărilor în vigoare, o societate poate fi declarată inactivă fiscal în următoarele cazuri: neîndeplinirea obligațiilor declarative pe o perioadă stabilită de lege; sustragerea de la inspecția fiscală prin declararea unor sedii fictive sau neidentificabile; înscrierea mențiunii de inactivitate temporară în Registrul Comerțului sau alte situații expres prevăzute de Codul de procedură fiscală.

Regula nouă aplicabilă din 2026



Începând cu 1 ianuarie 2026, firmele vor putea fi declarate inactive fiscal și dacă depășesc cu cinci luni termenul legal de depunere a situațiilor financiare anuale. Măsura a fost introdusă prin modificări aduse Codului de procedură fiscală și are ca scop îmbunătățirea disciplinei fiscale, creșterea transparenței financiare și reducerea fenomenului firmelor „fantomă”. Verificarea va viza situațiile financiare aferente exercițiului raportat în anul 2026.

Obligațiile fiscale rămân în vigoare

ANAF atrage atenția că declararea unei firme ca inactivă fiscal nu suspendă obligațiile fiscale. Contribuabilii trebuie să continue să declare și să plătească impozitele, taxele și contribuțiile sociale datorate și să respecte procedurile de administrare fiscală.

În cazul firmelor plătitoare de TVA, codul de TVA este anulat la data comunicării deciziei de inactivitate. TVA colectată în perioada de inactivitate trebuie declarată și plătită, însă fără drept de deducere. De asemenea, inactivitatea fiscală este înscrisă în cazierul fiscal al societății și al reprezentanților legali.

ANAF reiterează importanța respectării obligațiilor fiscale și își reafirmă angajamentul pentru combaterea evaziunii și asigurarea unui tratament fiscal echitabil pentru toți contribuabilii.