În noaptea de duminică spre luni, în intervalul orar 23.00-01.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au organizat și executat o acțiune în sistem integrat, împreună cu jandarmii maramureșeni.

Cu sprijinul polițiștilor Serviciului Rutier, polițiștii au desfășurat activități specifice pe drumurile publice din municipiul Baia Mare, însă, concomitent polițiștii și-au concentrat eforturile asupra asigurării unui climat optim de siguranță civică și prevenirii și combaterii faptelor antisociale, în special a celor comise cu violență.

Pe parcursul derulrăii acțiunii, cu ocazia celor 51 de autoturisme verificate, polițiștii au utilizat aparatura din dotare, efectuând mai multe testări în vederea depistării și scoaterii din trafic a acelor conducători auto care au consumat băuturi alcoolice.

Neregulile constatate de polițiști au condus la aplicarea a 8 sancțiuni contravenționale în cuantum de peste 2.200 de lei.

De asemenea, întrucât nu prezentau siguranță pe drumurile publice, 4 autoturisme au fost oprite din a circula, fiind astfel reținute tot atâtea certificate de înmatriculare până la remedierea deficiențelor constatate.

Polițiștii maramureșeni sunt pregătiți să intervină oricând sunt sesizați cu privire la fapte care pot aduce atingere ordinii și liniștii publice, fiind prezenți în mijlocul comunității pentru a garanta respectarea normelor legale, liniștea socială și siguranța cetățenilor.