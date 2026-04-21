Partida dintre echipa locală și CS Rapid București, programată inițial la București, va avea loc în acest weekend la Baia Mare, pe Arena Zimbrilor, în data de 25 aprilie, de la ora 11:00, în cadrul etapei a V-a a competiției.

Decizia de mutare a meciului a fost luată la solicitarea echipei bucureștene, ceea ce aduce confruntarea în inima Maramureșului, într-un oraș cu tradiție în rugby și cu un public recunoscut pentru susținerea intensă a echipei locale.

Reprezentanții clubului au transmis că întâlnirea se anunță un nou duel important, într-un sezon în care fiecare punct contează, iar atmosfera de pe stadion este considerată un factor decisiv.

Returul partidei este programat pentru data de 22 august, la București, unde formația din Baia Mare va efectua deplasarea.

Meciul de sâmbătă este așteptat să aducă un spectacol sportiv intens, într-un context în care rivalitatea sportivă dintre cele două echipe rămâne una dintre cele mai urmărite din rugbyul românesc. Hai Zimbrii!