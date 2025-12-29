La data de 28 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției orașului Dragomirești au organizat și executat o acțiune pe D.J. 186, pe tronsonul de drumul ce leagă localitățile Dragomirești și Săcel.

Polițiștii au acționat cu aparatura radar în vederea identificării acelor conducători auto care nu respectă regimul legal de viteză, precum și cu aparatul etilotest pentru depistarea și scoaterea din trafic a conducătorilor auto care conduc sub influența băuturilor alcoolice.

Pe parcursul desfășurării acțiunii, polițiștii au legitimat mai multe persoane și au controlat 21 de autovehicule.

Mai multe nereguli constatate de polițiști s-au materializat în aplicarea a 8 sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 7.000 de lei.

De asemenea, întrucât prezentau un pericol pentru ceilalți participanți la trafic, 4 conducători auto au fost scoși din trafic, fiindu-le reținute permisele de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce.

Tot ieri, polițiștii din Șomcuta Mare, cei ai Posturilor de Poliție arondate și cei ai Serviciului Criminalistic au organizat o acțiune în sistem integrat, împreună cu jandarmii maramureșeni, pentru menținerea unui climat optim de siguranță publică, precum și pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc.

Pe raza localităților Șomcuta Mare, Finteușu Mic și Mogoșești, în intervalul orar 19.00-21.00, polițiștii au verificat 32 de autovehicule, iar conducătorii auto care nu au respectat legislația în vigoare au fost sancționați contravențional. Astfel, au fost aplicate 21 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 2.500 de lei.

În perioada următoare, polițiștii vor fi prezenți pe drumurile publice pentru fluidizarea, monitorizarea și supravegherea traficului rutier din județul Maramureș.