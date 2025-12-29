Miercuri, 31 decembrie
Ora 23.30 – Slujba trecerii dintre ani
Joi, 1 ianuarie 2026
Ora 9.00 – Utrenia
Ora 10.00 – Sfânta Liturghie a Sf. Vasile cel Mare, Tăierea împrejur cea după trup a Domnului și Sf. Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei.
Anul Nou. Tedeum.
După terminarea Sfintei Liturghii se va face darea de seamă pe anul 2025.
Vineri, 2 ianuarie 2026
Începând cu ora 8.00, sfințirea și binecuvântarea caselor: Gropă; Poduri; Vale; Butuzeni; Deal; Moine; Grădini; Ogradă; Clejă.
Sâmbătă, 3 ianuarie 2026
Începând cu ora 8.00, sfințirea și binecuvântarea caselor: Moară; Deluț; Clejă; Râu; Sărătură.
Duminica, 4 ianuarie 2026 – Duminica dinaintea Botezului Domnului
Ora 9:00 – Utrenia,
Ora 10:00 – Sfânta Liturghie.
Marți, 6 ianuarie 2026 – Botezul Domnului (Boboteaza)
Ora: 9:00 – Utrenia
Ora 10:00 – Sfânta Liturghie, sfințirea Aghiasmei Mari și distribuirea Aghiasmei
Miercuri, 7 ianuarie 2026 – Soborul Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului
Ora 9:00 – Utrenia
Ora 10:00 – Sfânta Liturghie
Lasă un răspuns