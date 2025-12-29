Miercuri, 31 decembrie

Ora 23.30 – Slujba trecerii dintre ani

Joi, 1 ianuarie 2026

Ora 9.00 – Utrenia

Ora 10.00 – Sfânta Liturghie a Sf. Vasile cel Mare, Tăierea împrejur cea după trup a Domnului și Sf. Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei.

Anul Nou. Tedeum.

După terminarea Sfintei Liturghii se va face darea de seamă pe anul 2025.

Vineri, 2 ianuarie 2026

Începând cu ora 8.00, sfințirea și binecuvântarea caselor: Gropă; Poduri; Vale; Butuzeni; Deal; Moine; Grădini; Ogradă; Clejă.

Sâmbătă, 3 ianuarie 2026

Începând cu ora 8.00, sfințirea și binecuvântarea caselor: Moară; Deluț; Clejă; Râu; Sărătură.

Duminica, 4 ianuarie 2026 – Duminica dinaintea Botezului Domnului

Ora 9:00 – Utrenia,

Ora 10:00 – Sfânta Liturghie.

Marți, 6 ianuarie 2026 – Botezul Domnului (Boboteaza)

Ora: 9:00 – Utrenia

Ora 10:00 – Sfânta Liturghie, sfințirea Aghiasmei Mari și distribuirea Aghiasmei

Miercuri, 7 ianuarie 2026 – Soborul Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului

Ora 9:00 – Utrenia

Ora 10:00 – Sfânta Liturghie