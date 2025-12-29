VITAL S.A. – Agenția Vișeu de Sus informează consumatorii că, începând cu data de 29 decembrie 2025, furnizarea apei potabile în întreg orașul Vișeu de Sus se va face la presiune scăzută în intervalul orar 01.00 – 05.00, din cauza debitului scăzut în frontul de captare.

Această situație este determinată de:

• lipsa apei în frontul de captare;

• nivelul foarte scăzut al precipitațiilor;

• instalarea fenomenului de secetă prelungită.

Recomandăm utilizatorilor:

• să utilizeze apa potabilă cu responsabilitate;

• să evite consumurile neesențiale;

• să își asigure rezerve minime de apă pentru uz casnic.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că VITAL S.A. monitorizează permanent situația, urmând ca programul de furnizare să fie actualizat în funcție de evoluția debitului surselor de apă.

Pentru informații suplimentare sau sesizări, dispeceratul VITAL S.A. vă stă la dispoziție la următoarele numere de telefon: 0262/215150, 0362/401052, 0372752661.