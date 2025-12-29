Primăria Municipiului Baia Mare informează că au fost semnate contractele de finanțare pentru reabilitarea a trei unități de învățământ din oraș: Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” și Școala Gimnazială „Nichita Stănescu”. Investițiile sunt realizate prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 și vizează îmbunătățirea condițiilor educaționale pentru elevii și cadrele didactice din Baia Mare.

”Toate cele trei școli urmează să beneficieze de lucrări ample de eficientizare energetică și modernizare, printre care reabilitarea termică a clădirilor, modernizarea instalațiilor de încălzire și ventilație, implementarea unor sisteme de management energetic, iluminat LED precum și multe alte lucrări conexe. Așa cum spuneam, investițiile sunt majore. Pentru Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” valoarea totală a proiectului este de 19.820.429 lei cu TVA inclus, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” investiția ajunge la 26.806.561,02 lei cu TVA inclus, iar pentru Școala Gimnazială „Nichita Stănescu” vorbim despre un proiect în valoare totală de 23.456.290,58 lei cu TVA inclus”, a declarat Ioan Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare.

Toate documentațiile necesare sunt finalizate, iar în perioada următoare va fi lansată procedura de achiziție publică pentru execuția lucrărilor.