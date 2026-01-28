Biserica Bunavestire din Baia Mare invită credincioșii să participe, pe parcursul anului 2026, la o serie de întâlniri de cateheză și meditație spirituală, reunite sub tema „Inima care se lasă transformată”, susținute de părintele dr. George Nicoară.

Întâlnirile vor avea loc o dată pe lună, duminica, de la ora 9:00, și propun momente de reflecție profundă asupra vieții creștine, a relației personale cu Dumnezeu și a transformării interioare prin credință.

Temele abordate sunt variate și actuale, de la liniștea necesară pentru a-L auzi pe Dumnezeu, adevăr și conștiință, până la iertare, responsabilitate, singurătate, credință autentică și speranța vieții veșnice. Fiecare întâlnire este gândită ca un prilej de aprofundare spirituală și de dialog interior, într-un cadru de reculegere și deschidere sufletească.

Programul catehezelor se întinde din luna ianuarie până în decembrie 2026, oferind participanților un parcurs coerent de creștere și maturizare spirituală.

Organizatorii îi încurajează pe toți cei interesați să ia parte la aceste întâlniri, ca o invitație la reflecție, liniște și apropiere de Dumnezeu, într-o lume tot mai grăbită.