Un accident rutier s-a produs cu puțin timp în urmă la Săcălășeni, spre Coaș. Se pare că evenimentul rutier s-a produs din cauza poleiului de pe carosabil. Traficul este blocat. În urma coliziunii dintre autoutilitară și autoturism, doua persoane au rămas blocate în autourism.

La fața locului s-au îndreptat echipaje de pompieri, poliție, ambulanța.

Pompierii băimăreni intervin în acest moment, în localitatea Săcălășeni, la locul producerii unui eveniment rutier, pe DJ 182B. La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă, echipajul de descarcerare și echipajele medicale SMURD de Terapie Intensivă Mobilă și de prim ajutor. În urma coliziunii dintre autoutilitară si autoturism, două persoane au rămas blocate în autourism. Echipajele operative intervin pentru extragerea victimelor – transmit reprezentanții ISU Maramureș.