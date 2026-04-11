SUA deschid Strâmtoarea Ormuz. Două nave militare au început operațiunile de deminare

Navele USS Frank E. Peterson şi USS Michael Murphy au traversat strâmtoarea şi au intrat în Golful Persic, „în cadrul unei misiuni mai ample menite să asigure că (strâmtoarea) este complet lipsită de mine navale” plasate de Corpul Gardienilor Revoluţiei, potrivit unui comunicat al CENTCOM.

„Am iniţiat astăzi procesul de stabilire a unui nou coridor maritim şi vom împărţi în curând această rută sigură cu industria maritimă pentru a încuraja circulaţia liberă a comerţului”, afirmă comandantul CENTCOM, amiralul Brad Cooper.

După primele informaţii despre pătrunderea celor două nave militare americane în Golf, Iranul a ameninţat cu atacuri asupra acestora şi a cerut retragerea lor, solicitare transmisă prin intermediul Pakistanului, care găzduieşte şi mediază în prezent negocieri americano-iraniene.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă mai devreme că Statele Unite au început „procesul de curăţare a Strâmtorii Ormuz” şi a atacat verbal din nou ţările care i-au respins solicitarea de a efectua singure o operaţiune militară împotriva Iranului pentru deblocarea acestui coridor esenţial pentru exportul petrolului şi gazului din Golful Persic.

„Începem acum procesul de curăţare a Strâmtorii Ormuz, ca o favoare pentru ţările din întreaga lume, inclusiv China, Japonia, Coreea de Sud, Franţa, Germania şi multe altele”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

În acelaşi mesaj, postat în timp ce în capitala pakistaneză Islamabad au loc negocieri, Trump a afirmat despre Iran că „singura lor carte în mână este ameninţarea ca o navă să poată „lovi” una dintre minele lor navale” în Strâmtoarea Ormuz. Dar el a asigurat că forţele navale iraniene nu mai pot plasa mine întrucât „toate cele 28 de nave ale lor plasatoare de mine zac pe fundul mării” în urma campaniei de bombardamente americano-israeliene lansată pe 28 februarie.