Momente de panică, în această seară, la Cavnic, unde un autoturism a fost cuprins de flăcări în zona situată mai jos de pârtiile de schi.

Potrivit informațiilor obținute în exclusivitate, incendiul se manifestă violent, iar la fața locului sunt așteptate echipajele de intervenție pentru lichidarea focului. Deocamdată, nu se cunoaște cauza izbucnirii incendiului și nici dacă există persoane rănite.

Martorii spun că flăcările și fumul dens pot fi observate de la distanță, iar mai mulți localnici s-au oprit pentru a vedea ce se întâmplă.

Vom reveni cu informații oficiale imediat ce autoritățile vor comunica detalii despre acest incident.