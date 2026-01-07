Crăciunul pe rit vechi este o sărbătoare religioasă importantă pentru creștinii ortodocși care urmează calendarul iulian. Acest calendar se bazează pe vechiul calendar roman introdus de Iulius Cezar în anul 45 î.Hr.

Astăzi, calendarul iulian este încă utilizat în unele Biserici Ortodoxe de Est, precum Biserica Ortodoxă Rusească și Biserica Ortodoxă Sârbă.

Creştinii ortodocşi de rit vechi sărbătoresc Crăciunul pe 7 ianuarie. Această dată diferă de sărbătoarea Crăciunului din calendarul oficial, care are loc pe 25 decembrie. Diferența de 13 zile este rezultatul folosirii calendarului iulian sau pe stil vechi, care este decalat față de calendarul gregorian sau pe stil nou.

Înainte de Hristos, existau două sisteme de calcul al timpului într-un an: cel al egiptenilor, cu 365 de zile și cel al românilor, cu 355 de zile. Aceste sisteme aveau o diferență de 10 zile între ele și de asemenea, niciunul nu era în concordanță perfectă cu calendarul solar. Pentru a alinia aceste sisteme cu calendarul ceresc, împăratul roman Iuliu Cezar a adoptat în anul 46 î.Hr. calendarul iulian, bazat pe calculele egiptene. Acest calendar a fost utilizat de întreaga creștinătate timp de 15 secole și chiar și Sfinții Părinți l-au folosit la calcularea datei Paștelui la Sinodul I Ecumenic de la Niceea în anul 325.

Deși majoritatea creștinilor ortodocși sărbătoresc Crăciunul pe ritul nou, există comunități și regiuni în care este păstrată tradiția de a sărbători Crăciunul pe rit vechi. Printre acestea se numără Rusia, Ucraina, Serbia, Grecia, Bulgaria, Georgia etc.

Aproximativ 200 de milioane de creştini ortodocşi din întreaga lume sărbătoresc Crăciunul pe rit vechi, pe 7 ianuarie.