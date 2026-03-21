Pe parcursul zilei de ieri, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Pintea Viteazul” Maramureș a avut loc o dezbatere pe teme de mediu și protecția animalelor cu reprezentanții ONG: Organizația pentru Protecția Mediului și Combaterea Braconajului OPMCB

Activitatea s-a adresat în special jandarmilor din structurile montane, dar și jandarmilor care fac parte din echipajele de intervenție.

Dezbaterea s-a construit în jurul unor teme de interes precum: 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑡̦𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢𝑙𝑢𝑖, 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑖𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎̆𝑡̦𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑐𝑢𝑖𝑡, 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑢𝑙 𝑐𝑢 𝑚𝑖𝑗𝑙𝑜𝑎𝑐𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑡𝑒 𝑖̂𝑛 𝑝𝑎̆𝑑𝑢𝑟𝑖 𝑠̦𝑖 𝑎𝑟𝑖𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑗𝑎𝑡𝑒, 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑠̦𝑒𝑢𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑢 𝑙𝑒𝑔𝑒𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑛𝑖𝑐𝑢𝑙𝑢𝑖.

O atenție deosebită a fost acordată temei legate de interzicerea accesului cu mijloace motorizate în ariile naturale protejate și posibilitățile de intensificare a măsurilor de monitorizare a acestor zone.

Au fost dezbătute, punctual, situațiile din ultima perioadă, în care a fost semnalată prezența unor snowmobile în zona Parcului Național Munții Rodnei, dar și măsurile legale care se iau în aceste situații.

Totodată, reprezentanții Organizației pentru Protecția Mediului și Combaterea Braconajului și-au manifestat disponibilitatea și deschiderea de a sprijini structurile montane ale Jandarmeriei Maramureș pentru stoparea acestor situații și tragerea la răspundere a celor vinovați.

De asemenea, ei au inițiat o campanie publică, o petiție la nivel național, care reprezintă totodată și un demers de modificare a legislației în vigoare pentru a conferi un cadru legislativ adecvat jandarmilor de a acționa în zona ariilor naturale protejate.

Acest tip de activitate are rolul de a consolida legăturile cu organizațiile de mediu și cu societatea civilă contribuind la creșterea eficienței și siguranței în mediul montan și la protejarea naturii.