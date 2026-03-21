Un total de 18 echipe au participat la turneul de minifotbal, demonstrând că spiritul de echipă se regăsește nu doar la locul de muncă, ci și pe terenul de joc. Competiția a adus în prim-plan tehnica, viteza și jocul colectiv, echipele oferind meciuri disputate și numeroase goluri.

La finalul turneului, clasamentul a fost următorul:

Locul I – Poliția Orașului Dragomirești

Locul II – Poliția Orașului Șomcuta Mare

Locul III – Biroul de Investigații Criminale – Poliția Municipiului Baia Mare

Distincțiile individuale au fost acordate astfel:

Golgheter – Gherman Vlăduț, Poliția Municipiului Baia Mare

Cel mai bun portar – Bobocea Ioan, Poliția Orașului Dragomirești

Organizatorii au felicitat toate echipele participante pentru fair-play și implicare, mulțumind totodată lui Patrick Tibil pentru fotografiile realizate în cadrul evenimentului.