Pe 17 octombrie 2025, de la ora 17:00, Amfiteatrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare (str. dr. Victor Babeș nr. 62A) va găzdui proiecția specială a filmului documentar „Nita & Zita”, realizat de regizoarea Marci Darling și produs de Bearcat Tango. Intrarea este liberă.

Evenimentul are o însemnătate aparte pentru comunitatea băimăreană, deoarece readuce în atenție povestea fascinantă a surorilor Flora și Piroska Gellért, originare din Baia Mare, care au emigrat la începutul anilor 1920 și au devenit celebre pe scenele internaționale sub numele Nita & Zita. De la începuturi modeste, cele două artiste au ajuns să fie recunoscute drept pioniere ale libertății de expresie și ale artei spectacolului interbelic, inspirând generații de artiști prin stilul lor unic și îndrăzneț.

Documentarul „Nita & Zita” a fost selecționat în cadrul unor festivaluri internaționale prestigioase, printre care:

Salem Film Fest 2024 – selecție oficială

Santa Fe Film Festival 2024 – selecție oficială

Nice International Film Festival 2024 – selecție oficială

Julien Dubuque International Film Festival 2024 – selecție oficială

Los Alamos Film & Culture Festival 2024 – selecție oficială

Proiecția de la Baia Mare va fi una cu totul specială, datorită prezenței regizoarei și scenaristei Marci Darling, alături de producătoarea Sharon Gillen, care vor dialoga cu publicul și vor împărtăși detalii din culisele realizării filmului.

Evenimentul este organizat de Asociația Maramureș Heritage, în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord Baia Mare, Facultatea de Litere.