Un tânăr în vârstă de 21 de ani și-a pierdut viața marți dimineață, după ce a fost lovit de un tren care circula pe ruta Cluj-Napoca – Budapesta, incidentul având loc între stațiile Cluj-Napoca Est și Apahida.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, apelul de urgență a fost înregistrat în jurul orei 10:15, iar echipajele ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a salva victima. Tânărul era din localitatea Dezmir.

În urma accidentului, circulația feroviară în zonă a fost blocată temporar, pentru intervenția echipelor de anchetă și efectuarea cercetărilor la fața locului.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și încearcă să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia relatează AgerPres.

Cazul readuce în atenție riscurile majore din zona căilor ferate și necesitatea respectării regulilor de siguranță, în condițiile în care astfel de incidente continuă să se producă în diferite regiuni ale țării.