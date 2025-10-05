Urmează o săptămână decisivă! Coaliția de guvernare se pregătește să facă marile tăieri în administrație.

Concret, săptămâna viitoare, mai-marii Coaliției vor lua o decizie finală în privința reformării administrației publice.

De altfel, vineri, la 100 de zile de la preluarea mandatului de premier, Ilie Bolojan a precizat că discuția a fost, practic, tranșată și că urmează să fie aprobată forma finală.

Bolojan: „Pe administrație, lucrurile sunt, practic, rezolvate”

Conform anunțului făcut de premierul României, ar mai fi de discutat doar forma reformei ar urma să fie definitivată.

El a precizat că săptămâna viitoare „vom avea o decizie finală” pe subiectul administrației publice.

„Pe administrație lucrurile sunt, practic, rezolvate. Eu sper că, în afară de discuția legată de cuantumul de reducere – pe care toți colegii îl recunosc că este o necesitate, doar forma în care se face acest lucru e de discutat -, săptămâna viitoare vom avea o decizie finală”, a spus Bolojan.

Totodată, el a completat: „Cu cât mai repede se clarifică și celelalte aspecte care țin de administrația centrală – care și ea trebuie să intre în acest pachet – și celelalte puncte pe care vi le-am prezentat, cred că poate fi făcut cât mai repede un pachet 3, în așa fel încât, în această lună, să-l putem adopta”.

Bolojan, despre tăierile pregătite: „Nu procentele sunt o problemă”

În ceea ce privește subiectul tăierilor pregătite în administrația centrală și că acum se vorbește despre un procent de 10%, Bolojan a subliniat că „nu procentele sunt o problemă, ci un calcul corect al posturilor este problema”.

El a mai spus că s-ar putea ajunge ca anumite instituții să fie desființate.

„Pot fi instituții în care s-ar putea să constați că n-ai nevoie de instituție, că poate nu-și justifică activitatea anumite paralelisme, agenții, autorități, pot fi situații în care numărul de posturi poate este deficitar sau pot fi situații în care numărul de posturi este excedentar și v-am spus, am făcut o analiză, știți datele de la Cancelarie, de exemplu, sau de la Protecția Consumatorilor, unde reducerile sunt între 20 și 40%. Deci, nu procentele sunt problema, ci calculul corect, în așa fel încât să avem o instituție eficientă”, a punctat liderul Executivului.

O altă temă așteptată: alegerile pentru Primăria Capitalei

Tot în cursul săptămânii viitoare s-ar putea lua o decizie în privința organizării alegerilor pentru Primăria Municipiului București.

Întrebat vineri dacă săptămâna viitoare pregătește o hotărâre de guvern referitoare la alegerile pentru Primăria Capitalei, Ilie Bolojan a spus că „dacă se va decide această situație, se va da”.

Șeful Guvernului a punctat că așteaptă să se ajungă la un consens în Coaliție pe acest subiect.