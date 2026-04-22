Municipiul Baia Mare devine primul oraș din România în care două creșe sunt inaugurate simultan, într-un proiect menit să răspundă nevoii tot mai mari de infrastructură pentru educația timpurie. Noile unități, finalizate acum 5 zile, vor deveni funcționale începând cu luna septembrie.

Investițiile sunt realizate prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și programul guvernamental „Sfânta Ana”, valoarea totală a proiectelor depășind 36 de milioane de lei. Creșa Mică a fost evaluată la 12 milioane de lei, iar Creșa Mare la 24,3 milioane de lei.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a subliniat că această dublă inaugurare reprezintă o premieră la nivel național și reflectă un ritm accelerat al investițiilor în infrastructura destinată copiilor de vârstă antepreșcolară. La nivel național, sunt în derulare 247 de proiecte similare, iar în județul Maramureș au fost aprobate 11 creșe.

Noile unități din Baia Mare sunt complet echipate, dispunând de mobilier modern, bucătării proprii, spații de depozitare și facilități auxiliare precum spălătorii și călcătorii, fiind pregătite să ofere condiții sigure și moderne pentru copii.

Autoritățile locale, reprezentate de primarul Doru Dăncuș, au anunțat că până la începutul toamnei vor fi finalizate și căile de acces către cele două creșe, astfel încât acestea să fie complet operaționale la deschiderea anului școlar.

Programul național de construire a creșelor a fost lansat în contextul unui deficit major de locuri în România, care ocupa în 2021 ultimul loc în Uniunea Europeană la acest capitol. În paralel, autoritățile încearcă să răspundă și unei scăderi constante a natalității, de la peste 200.000 de nașteri în 2017 la aproximativ 146.500 în 2025.

În prezent, în Baia Mare funcționează deja patru creșe și un centru de educație timpurie, iar noile investiții consolidează poziția orașului în dezvoltarea serviciilor dedicate familiilor tinere.