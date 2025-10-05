Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un avertisment de vreme rece, pentru întreaga Românie.

Avertizarea meteorologică a ANM va intra în vigoare duminică seara și va ține până joi dimineața.

Potrivit meteorologilor ANM, de duminică seara și până joi dimineața, în toată țara, vremea va fi rece, va ploua și va fi vânt.

Mai mult, la altitudini mari va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă.

Concret, în această dimineață, ANM a emis o informare pentru intervalul 5 octombrie, ora 21 – 9 octombrie, ora 10, când sunt prognozate ploi importante cantitativ, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1700 m, intensificări ale vântului și vreme rece.

„Din noaptea de duminică spre luni (5/6 octombrie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. Cantitățile de apă vor fi însemnate și se vor acumula 25…50 l/mp, iar în Muntenia, Dobrogea şi Moldova, 70…100 l/mp, în special de luni seară (6 octombrie) și până miercuri dimineața (8 octombrie)”, a precizat ANM.

Conform meteorologilor, în Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, temporar vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare, iar marţi (7 octombrie) va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă.

Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte şi pe arii restrânse în rest, cu viteze, în general, de 45…55 km/h, iar în cea mai mare parte a Munteniei, în Dobrogea, în centrul şi sudul Moldovei, precum şi în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, de peste 60…70 km/h.

Vremea va fi rece în cea mai mare parte a țării, în general cu temperaturi maxime cuprinse între 12 și 18 grade și minime între 3 şi 12 grade, a informat ANM.