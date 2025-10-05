Pe 5 octombrie sărbătorim Ziua Mondială a Educației, care nu este doar despre manuale și lecții, ci mai ales despre oamenii care dau viață cunoașterii, profesorii. Ziua Profesorului ne reamintește că, dincolo de formule, reguli și date istorice, stau cei care modelează caractere, insuflă încredere și aprind curiozitatea.

Ce este Ziua Mondială a Educației / Ziua Profesorului

Ziua Mondială a Educației (cunoscută și ca Ziua Internațională a Profesorului) este celebrată anual pe 5 octombrie. Ea marchează adoptarea, în 1966, a Recomandării UNESCO / Organizației Internaționale a Muncii privind statutul profesorilor — document ce stabilește drepturi și responsabilități pentru cadrele didactice.

În România, această zi este legiferată: în Contractul Colectiv de Muncă și în ordinul privind structura anului școlar, se prevede că pe 5 octombrie nu se desfășoară cursuri.

Ce aduce 5 octombrie pentru profesori și elevi

Începând cu anul școlar 2013-2014, 5 octombrie este zi liberă pentru elevi și profesori. Totuși, dacă 5 octombrie cade în weekend, impactul devine altul: de exemplu, anul acesta ziua fiind duminică, nu a funcționat ca zi liberă suplimentară.

Pentru anul școlar 2025-2026, ordinul privind structura anului școlar prevede explicit că pe 5 octombrie, Ziua Internațională a Educației, nu se organizează cursuri.