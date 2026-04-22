Prețurile carburanților continuă să scadă ușor pe piața din România, după două zile consecutive de ajustări în jos. Potrivit datelor transmise de Radio România Actualități, benzina standard se vinde în medie cu 8,21 lei pe litru, iar motorina a ajuns la 8,88 lei pe litru.

În București, prețurile variază în funcție de stație: benzina standard se comercializează între 8,07 lei și 8,28 lei pe litru, în timp ce motorina este disponibilă între 8,63 lei și 8,99 lei pe litru.

Scăderea ușoară vine pe fondul unor ajustări locale de piață, însă evoluțiile internaționale indică o tendință opusă. Prețul petrolului a revenit pe creștere, cu un avans de aproximativ 4%, apropiindu-se de pragul de 94 de dolari pe baril.

Creșterea este influențată de tensiunile geopolitice din zona Golfului, după ce Statele Unite au sechestrat un cargou iranian în Marea Oman. În replică, Iran a anunțat blocarea din nou a Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante căi de tranzit pentru petrolul la nivel global.

În acest context, evoluția prețurilor la pompă rămâne incertă, fiind puternic influențată de dinamica piețelor internaționale și de situația geopolitică din regiune.