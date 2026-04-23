În perioada 21-22 aprilie, polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Maramureș au organizat și executat o acțiune, în sistem integrat, împreună cu polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, polițiștii de frontieră și jandarmii maramureșeni.

Activitățile întreprinse au vizat prevenirea și combaterea ilegalităților comise de agenții economici care prestează servicii de colectare și valorificare a deșeurilor metalice feroase și neferoase, precum și verificarea modului de efectuare a operațiunilor în acest domeniu.

Astfel, au fost efectuate controale la 9 operatori economici care își desfășoară activitatea în domeniul vizat.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, dar și ale O.U.G. nr. 31 din 2011 privind interzicerea achiziționării de la persoane fizice a materialelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară, au fost aplicate 3 contravenții în cuantum de 2.000 de lei.

Totodată, reprezentanții societăților verificate au fost informați asupra interdicției de a colecta bunuri ce provin din infrastructura feroviară, rutieră, aeriană, de transport public si electric sau de irigații, din infrastructura pentru furnizarea utilităților de energie electrica, apă-canal, gaze și termoficare.

Activitățile au fost desfășurate în colaborare cu reprezentanții Gărzii de Mediu.

Recomandăm tuturor operatorilor economici să respecte prevederile legale în vigoare, să adopte măsuri corespunzătoare de gestionare a deșeurilor și să desfășoare activități comerciale în mod transparent și responsabil.