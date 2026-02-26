Iubitorii de artă sunt invitați să participe luni, 9 martie, de la ora 17:00, la vernisajul expoziției de pictură „Femeia”, găzduit de Casa de Cultură Baia Sprie. Evenimentul marchează o nouă manifestare artistică dedicată frumuseții, sensibilității și complexității universului feminin.

Expoziția va putea fi vizitată în perioada 9-21 martie și reunește lucrările unui număr impresionant de artiști plastici, membri ai Asociației Artiștilor Plastici „Alexandru Șainelic” Baia Mare, alături de alți invitați.

Printre artiștii expozanți se numără: Andre Fiselier, Viorica Pavlov, Iudita Tarr, Rodica Richter, Iulia Băbaș, Ioan Deac, Carletta Iring, Vera Terebesi, Simona Petrule, Ioan Dragomir, Ildiko Hetvary, Mihaela Mandicescu, Ildiko Veskan, Ioana Pascu, Florin Marian, Carmen Coca, Feudalia Peter, Veronica Mandel, Grigore Zlamparet, Nicolae Ciocan, Lena Tegzes, Maria Pop, Mariana Bodea, Sofineti Corneliu, Bogdan Prie, Siszer Emeric, Mitică Florea, Cristina Sel, Hedviga Hoban, Kora Paska, Florica Nan, Gabriela Domnița, Simona Dron, Angela Birle și Elena Rusu.

Momentul artistic va fi susținut de Școala de Muzică RoxMusic, profesor Roxana Drule, iar soliștii invitați sunt Daria Cârlan, Sidonia Lung și Tania Kosz.

Cuvântul de deschidere va fi rostit de Elena Rusu, vicepreședinta Asociației Artiștilor Plastici „Alexandru Șainelic” Baia Mare.

Organizatorii îi invită pe toți cei pasionați de artă și cultură să participe la acest eveniment dedicat expresiei artistice și celebrării feminității.