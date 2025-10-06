Prin noul proiect educațional Muzeul Satului din Baia Mare contribuie la păstrarea legăturii dintre trecut, prezent și viitor și oferă elevilor oportunitatea de a descoperi lumea arhaică a satului și de a se familiariza cu tradițiile și obiceiurile locului.

Activitățile educaționale din cadrul proiectului Caravana Atelierelor se vor desfășura în perioada octombrie – aprilie 2026, de marți până vineri, între orele 09:00 și 13:00, atât la sediul unităților de învățământ, cât și în Muzeul Satului, după cum urmează:

Activități organizate la sediul unităților de învățământ:

Toamna în satul bunicilor, octombrie – noiembrie 2025

Magia sărbătorilor de iarnă, decembrie 2025 – februarie 2026

Mărțișor meșteșugit, martie 2026

Ateliere pascale, aprilie 2025

Activități organizate la Muzeul Satului:

În băncile școlii de odinioară – vizită la școala din sat

Povești din sat – atelier de lectură

Atelierele sunt concepute astfel încât să ofere o experiență interactivă și practică, încurajând dezvoltarea abilităților creative ale elevilor și oferindu-le posibilitatea de a-și exprima ideile și de a descoperi noi îndeletniciri.

✍ Îngrijindu-ne de ceea ce vom lăsa generațiilor viitoare, prin proiectul CARAVANA ATELIERELOR ne dorim ca elevii să înțeleagă modul în care oamenii trăiau în trecut și rolul pe care fiecare dintre noi îl avem în păstrarea moștenirii culturale, dar și să contribuim la creșterea interesului acestora pentru patrimoniul cultural. 🏡

Prețul unui atelier este de 6 lei/copil.